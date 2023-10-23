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Шалимов: «Зенит» благодаря мастерству победил «Крылья Советов»

23 Октября 2023 • 10:10 Комментировать

Экс-наставник «Краснодара» Игорь Шалимов поделился мнением о домашней победе петербургского «Зенита» над самарскими «Крыльями Советов» в матче 12-го тура Премьер-лиги.

«Зенит» солиднее, с этим ничего не сделаешь. Если игроки настроены правильно и полностью отдаются игре, то мастерство проявляется. «Зенит» за счёт мастерства забил и выиграл этот матч», - поделился мнением специалист в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что встреча состоялась на стадионе «Газпром Арена» и завершилась победой подопечных Сергея Семака со счетом 3:1. После 12 туров «сине-бело-голубые» занимают второе место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Крылья Советов Игорь Шалимов
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