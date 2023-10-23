Ерохин: «У «Зенита» больше нет права на ошибку»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин высказался о положении, в котором оказалась петербургская команда в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

Напомним, после 12 туров РПЛ «сине-бело-голубые» расположились на втором месте в турнирной таблице, набрав 23 очка. От первого «Краснодара» петербуржцы отстают на пять баллов.

«Сейчас идёт важный этап турнира, ближайшие матчи максимально важны для нас. Мы смогли немножко сократить отставание от «Краснодара», но мы по-прежнему остаёмся на втором месте. У «Зенита» больше нет права на ошибку», — приводит слова Ерохина Metaratings.

Свой следующий матч «Зенит» проведёт 28 октября против «Ахмата». Начало — в 19:00 по московскому времени.