Кафанов оценил игру Песьякова в матче с «Ахматом»

Тренер «Ростова» Виталий Кафанов высказался об игре вратаря команды Сергея Песьякова в прошедшем поединке чемпионата России против грозненского «Ахмата» в рамках 12-го тура.

«Доволен игрой Песьякова. На 15-й минуте при счете 0:0 он нас там спас. Во втором тайме сыграл без ошибок. Если коротко, сыграл без ошибок и спас», - приводит слова специалиста «РБ Спорт».

Напомним, что поединок в Ростове-на-Дону завершился победой подопечных Валерия Карпина со счетом 3:0.

Песьяков защищает ворота «Ростова» с лета 2017 года. Он провел за команду 171 поединок и пропустил 222 мяча.