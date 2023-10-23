Зиньковский - о Соболеве: «В «Спартаке» нет незаменимых игроков»

Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский отреагировал на непопадание нападающего Александра Соболева в стартовый состав команды на матч 12-го тура РПЛ против «Пари НН».

«Удивило, что Соболев не играл в старте? Да нет. У нас нет незаменимых игроков. Все играют», - передает слова футболиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «красно-белые» отпраздновали победу над нижегородцами со счетом 2:0. С 20 баллами подопечные Гильермо Абаскаля занимают четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги. В следующем матче чемпионата «Спартак» на выезде встретится с воронежским «Факелом».