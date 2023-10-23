Зиньковский оценил победу «Спартака»

Хавбек московского «Спартака» Антон Зиньковский поделился впечатлениями от поединка против «Пари НН» в рамках 12-го тура Российской премьер-лиги. Столичный коллектив отпраздновал победу со счетом 2:0.

«Не скажу, что победа далась нам легко. Была определенная нервозность. Но кроме нее, я не помню ни одного момента у «Пари НН». Хорошая, рабочая и командная победа», - приводит слова полузащитника «Спорт-Экспресс».

После 12 туров «красно-белые» набрали 20 баллов и занимают четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В следующем матче чемпионата команда Абаскаля сыграет против воронежского «Факела».