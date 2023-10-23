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Федун: «Спартак» традиционно зарабатывает рейтинг, раздувая конфликты, ища негатив»

23 Октября 2023 • 09:24 Комментировать

Экс-владелец московского «Спартака» Леонид Федун поделился мнением о выступлении «красно-белых» в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Разрыв в таблице ничтожен. Все теряют очки. «Спартак» традиционно зарабатывает свой рейтинг, раздувая конфликты, ища негатив. Это всё нормально», - передает слова Федуна «Спорт-Экспресс».

В последнем матче спартаковцы на домашнем стадионе принимали «Пари НН». Встреча завершилась победой «народной команды» со счетом 2:0. Благодаря этому успеху подопечные Гильермо Абаскаля поднялись на четвертое место в турнирной таблице чемпионата России.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Леонид Федун
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