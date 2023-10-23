Игрок «Ростова» Мохеби — о матче с «Ахматом»: «Мы сыграли на высшем уровне»

Полузащитник «Ростова» Мохаммад Мохеби высказался об уверенной победе над «Ахматом» (3:0) в матче 12-го тура РПЛ.

По мнению иранского футболиста, «Ростов» провёл хороший матч, забив трижды и не пропустив при этом ни разу.

«Самое главное, что мы не пропускали. И забили три мяча. В четырёх матчах подряд у нас было три ничьи и поражение. Во всех этих матчах мы вели 2:0 или 2:1. Но сегодня мы сыграли на высшем уровне», — приводит слова Мохеби «РБ Спорт».

Благодаря этой победе «Ростов» набрал 13 очков и поднялся на 10-е место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» же с 12 баллами в своём активе опустился на 12 строчку.