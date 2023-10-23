«Спартак» обратился к болельщикам после победы над «Пари НН»

Московский «Спартак» обратился к болельщикам команды после домашнего матча против «Пари НН» в рамках 12-го тура Российской премьер-лиги. «Красно-белые» одержали победу со счетом 2:0.

«Красно-белые, спасибо за вашу поддержку сегодня! Ждём всех на кубковом матче «Спартак» - «Краснодар» 1 ноября», - гласит сообщение в социальных сетях «народной команды».

После вчерашнего успеха подопечные Гильермо Абаскаля занимают четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав 20 баллов. В следующем матче чемпионата страны московская команда встретится с воронежским «Факелом». Игра состоится 28 октября.