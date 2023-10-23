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Медведев: «По статистике – полное доминирование «Зенита» над «Крыльями»

23 Октября 2023 • 09:08 Комментировать

Председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев поделился мнением о победе команды над самарскими «Крыльям Советов» (3:1) в матче 12-го тура Российской премьер-лиги.

«В футболе ничего не бывает по плану, всегда бывают неожиданные моменты. Играли против сильного соперника. Если смотреть статистику, очевидно доминирование «Зенита», - передает слова Медведева «РИА Новости Спорт».

После 12 проведенных туров подопечные Сергея Семака набрали 23 балла и занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России. Петербургский клуб отстает от лидирующего «Краснодара» на пять очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Крылья Советов Александр Медведев
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