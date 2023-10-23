В «Спартаке» высказались о смене названия стадиона на «Лукойл Арену»

Руководитель пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов дал комментарий касательно возможной смены названия домашнего стадиона команды.

«О переименовании стадиона много раз спрашивали. Контракт с банком «Открытие» заканчивается. Будет новый контакт. Рабочий вариант, что это будет «Лукойл Арена», - рассказал представитель клуба в интервью «Чемпионату».

В настоящий момент домашний стадион команды носит название «Открытие Банк Арена». Она вмещает 45 тысяч болельщиков.

В последнем домашнем поединке «Спартак» отпраздновал «сухую» победу над «Пари НН» со счетом 2:0.