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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Спартаке» надеются, что Промес будет готов к матчу с «Локомотивом» эксклюзив

23 Октября 2023 • 08:46 Комментировать

В рамках 12-го тура Российской премьер-лиги состоялся поединок между московским «Спартаком» и «Пари НН». Столичный клуб отпраздновал победу со счетом 2:0.

Этот успех был омрачен травмой лидера атакующей линии «красно-белых» Квинси Промеса. Нидерландец был заменен в перерыве матча на форварда Александра Соболева.

Как стало известно сетевому изданию«Евро-Футбол.Ру», в московском клубе рассчитывают, что Промес будет готов к поединку против «Локомотива», который запланирован на 5 ноября. Встреча пройдет на «РЖД Арене».

В текущем сезоне Премьер-лиги 31-летний форвард провел 12 матчей, забил три мяча и сделал четыре результативных паса.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва Квинси Промес
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