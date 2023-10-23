В рамках 12-го тура Российской премьер-лиги состоялся поединок между московским «Спартаком» и «Пари НН». Столичный клуб отпраздновал победу со счетом 2:0.

Этот успех был омрачен травмой лидера атакующей линии «красно-белых» Квинси Промеса. Нидерландец был заменен в перерыве матча на форварда Александра Соболева.

Как стало известно сетевому изданию«Евро-Футбол.Ру», в московском клубе рассчитывают, что Промес будет готов к поединку против «Локомотива», который запланирован на 5 ноября. Встреча пройдет на «РЖД Арене».

В текущем сезоне Премьер-лиги 31-летний форвард провел 12 матчей, забил три мяча и сделал четыре результативных паса.