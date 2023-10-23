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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Президент «Ростова»: «Очень нужные три очка»

23 Октября 2023 • 08:06 Комментировать

Арташес Арутюнянц, занимающий пост президента «Ростова», поделился мнением о победе своей команды над грозненским «Ахматом» в рамках 12-го тура Премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 3:0.

«Очень нужные три очка. Сейчас важно набирать как можно больше очков, выходить из ситуации, выйти с низа турнирной таблицы, стараться подняться наверх и двигаться от матча к матчу», - передает слова руководителя «РБ Спорт».

После 12 туров чемпионата России «Ростов» набрал 13 баллов и занимает десятое место в турнирной таблице. В следующем поединке подопечные Валерия Карпина на домашнем стадионе встретятся с московским «Локомотивом».

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Ростов Ахмат Арташес Арутюнянц
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