Президент «Ростова»: «Очень нужные три очка»

Арташес Арутюнянц, занимающий пост президента «Ростова», поделился мнением о победе своей команды над грозненским «Ахматом» в рамках 12-го тура Премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 3:0.

«Очень нужные три очка. Сейчас важно набирать как можно больше очков, выходить из ситуации, выйти с низа турнирной таблицы, стараться подняться наверх и двигаться от матча к матчу», - передает слова руководителя «РБ Спорт».

После 12 туров чемпионата России «Ростов» набрал 13 баллов и занимает десятое место в турнирной таблице. В следующем поединке подопечные Валерия Карпина на домашнем стадионе встретятся с московским «Локомотивом».