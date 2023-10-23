Огонь Головина, пробуждение Холанна и девяточка от Роналду: Обзор футбольного уик-энда

На выходных после паузы на матчи сборных возобновились национальные чемпионаты разных стран. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о ключевых футбольных событиях минувшего уик-энда.

Захандривший «Краснодар», расцвётший «Зенит» и реанимировавшийся «Спартак»

Начнём с чемпионата России. «Краснодар», который за первые десять туров пропустил лишь трижды, дальше пропустил в формате 2х2. И если у «Ростова» пару недель назад «быки» героически вырвали победу, то с «Балтикой» такой трюк уже не провернули и сыграли вничью. Но есть ещё у команды Ивича право на ошибку – «Зенит» отстаёт на пять очков. Хотя и повод для волнений есть. Уж слишком здорово питерцы с бразильскими нотками раскатали «Крылья Советов» – эта команда правда шла на втором месте? Вендел, оформив стильный дубль, заблагоухал так, что о Малкоме уже и позабыли.

Болельщики «Спартака» ждали победы своей команды месяц без одного дня. И вот «красно-белые» двумя уколами повергли «Пари НН». Абаскаль приготовил для Соболева и кнут, и пряник. Не выпустил в старте, но отрядил на поле в перерыве. «Ростов» и «Сочи» положили конец безвыигрышным сериям. Причём даже разгромили они своих соперников – «Ахмат» и «Урал». Ростовчане и вовсе ни одного мяча не пропустили – когда с ними в прошлый раз такое было? Вот что перерыв на матчи сборных животворящий делает.

45-минутный Захарян, разрывной Головин и супердебютант «Барсы»

Как там наши в Европе? Арсен Захарян дебютировал именно в старте «Реал Сосьедада», но заменился уже в перерыве. И победу над «Мальоркой» «бело-голубые» добыли уже без него. Куда круче сыграл Головин, дублем принесший французскому лидеру «Монако» викторию над «Мецем». Александр разразился двумя чёткими дальними ударами – один из них со штрафного. «Мец», правда, свой единственный гол забил вообще с собственной половины поля. По числу голов за «Монако» Головин обошёл в том числе Анри и Мбаппе. А вот Кузяев с «Гавром» ушли в тень – Далер провёл полный матч, но ведь счёт-то так и остался 0:0.

Мбаппе забил пенальти «Страсбургу» – «ПСЖ» победил крупно, однако по-прежнему отстаёт от «Монако» на пару баллов. Соперник Килиана в борьбе за «Золотой мяч» Холанн прервал своё клубное голевое молчание длиною почти в месяц и поучаствовал в победе «Манчестер Сити» над «Брайтоном». «Ливерпуль» в мерсисайдском дерби разобрался с «Эвертоном», «Арсенал» осёкся в лондонском дерби с «Челси», а «Тоттенхэм» в ещё одном лондонском дерби сыграет в понедельник с «Фулхэмом». Кстати, «Астон Вилла» Эмери одержала в АПЛ 11-ю домашнюю победу подряд.

В центральном матче итальянского уик-энда «Ювентус» в гостях минимально взял верх над «Миланом». А Испания уже начинает жить в предвкушении «эль класико» следующего тура. Дабы побольше раззадорить интригу, «Реал» потерял очки, и теперь «Барселона» с третьего места отстаёт от него всего на один балл. Ну а «Жирона» идёт второй только по дополнительным показателям. «Сливочные» напоролись в гостях на «Севилью» – и должны быть ещё довольны ничьей, а то Серхио Рамос в концовке едва не прописал своему бывшему клубу поражение. «Барселона» же явила миру очередного вундеркинда – 17-летний дебютант Марк Гиу вышел на замену и всего через 20 секунд своим голом потопил «Атлетик».

Аморфный Месси, штрафник Роналду и изобретательный Бензема

Месси проводил «Интер Майами» на отдых, сыграв целиком матч с «Шарлотт». Уже и так заранее было ясно, что «цапли» не попадают в плей-офф МЛС, но они и на посошок не одержали победу. Месси ничего не забил и не отдал. «Шарлотт» выиграл и как раз завоевал путёвку в манящий плей-офф. Теперь у «Интер Майами» четыре месяца не будет официальных матчей, но Месси в ноябре может сыграть за сборную Аргентины против Уругвая и Бразилии. У Роналду же всё в самом разгаре. Криштиану поставил себе плюсик, забив со штрафного победный гол «Дамаку» в правую девятку. А вот Бензема припечатал хитрый дубль, забив по разу и чужим – «Аль-Таавуну», и своим – «Аль-Иттихаду». На том они и разошлись.

К сожалению, не обошлось на выходных и без скорбной новости. В возрасте 86 лет ушёл из жизни легендарный сэр Бобби Чарльтон, один из лучших английских футболистов в истории. Чемпион мира 1966 года, обладатель «Золотого мяча» того же года, победитель Кубка чемпионов сезона-1967/1968. Многолетний капитан «Манчестер Юнайтед», проведший за «красных дьяволов» 758 матчей и забивший в них 249 мячей. Чарльтон был среди выживших в мюнхенской авиакатастрофе 6 февраля 1958 года. «МЮ» в день смерти сэра Бобби одержал победу над «Шеффилд Юнайтед» в матче АПЛ.