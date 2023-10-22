Голенков – лучший игрок РПЛ с сентября по показателю «гол+пас»

Форвард «Ростова» Егор Голенков сегодня поразил ворота «Ахмата» в разгромном победном матче – 3:0. Он забил грозненцам на его 34-й минуте.

Как сообщает Opta Sports, с начала сентября текущего года Голенков является лучшим игроком всей Российской премьер-лиги по показателю «гол+пас». У него в активе четыре забитых гола и два ассиста. У его ближайшего преследователя в рейтинге, форварда лидера РПЛ, «Краснодара» - четыре гола и один ассист.

Напомним, что победа «Ростова», в которой непосредственное участие принял Голенков, помогла «жёлто-синим» взлететь из зоны вылета – аж на 10-е место турнирной таблицы. Теперь у дончан 13 набранных очков.