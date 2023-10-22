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«Крылья» стали первым клубом, которому «Зенит» нанёс 30 поражений в чемпионатах России

22 Октября 2023 • 22:19 Комментировать (1)
Крылья Советов
...
Оренбург
28.10 16:30

Самарские «Крылья Советов» стали первым клубом в истории чемпионатов России, которому питерский «Зенит» нанёс 30 поражений. Фактом делится телеграм-канал «Цифроскоп». Никто ранее не проигрывал «Зениту» столько матчей.

Напомним, что в одном из главных матчей 12 тура зенитовцы принимали дома «Крылья Советов». Матч завершился уверенной победой чемпиона России – 3:1. Дублем отличился Вендел, ещё один гол у «сине-бело-голубых» оформил Андрей Мостовой. Голом в составе «Крыльев» отличился Роман Ежов.

После матча питерцы взлетели на второе место с 23 очками и сократили до пяти очков отрыв от лидирующего «Краснодара».

Также «Зенит» стал четвёртой командой, которая обыграла «Крылья Советов» в чемпионатах России не менее 30 раз.

Больше подробностей об игре в Питере - в нашем репортаже.

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Зенит Крылья Советов
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Комментарии (1)
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elektronic71
22 Октября 2023 в 23:09
Ну хватит уже стебатся над бедными крыльями. Им и так ща несладко.......... Вдали от дома.
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