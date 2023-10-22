Ромащенко: «Отсутствие трёх ключевых игроков на нашей команде очень сильно сказывается»

Главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Ростовом».

- Негативный результат. По содержанию игры были ли моменты, которые вам сегодня понравились? Либо и счетом, и тем, как игра складывалась, вы остались недовольны?

- Да, к сожалению, сегодня результата нам добиться не удалось. Тем не менее, в этой игре были хорошие позитивные моменты. Были удачные эпизоды, из которых ребята должны были выжимать максимум. Были голевые ситуации, которые нужно было доводить до логического конца. Тем не менее, иногда надо сделать шаг назад, чтобы потом сделать два вперед, поэтому соперника поздравляю с победой. А нам не надо опускать голову. Надо спокойно проанализировать и готовиться к следующей встрече.

- Как оцените замены и то, как парни вошли в игру? Сделаны замены в разные периоды времени, Олейников и все остальные что принесли?

- Не хотелось бы по отдельности кого-то выделять или о ком-то говорить. Сегодня мы как команда не добились результата, поэтому как команда должны отвечать за это.

- Семёнова сегодня, есть ощущение, что не хватало? Если бы он был, в плане надежности сзади было бы получше?

- Думаю, потеря ключевых игроков для любой команды - очень плохо, это всегда сказывается. Поэтому мы до игры об этом говорили, какая для фигура Семёнов. Поэтому сейчас нету смысла об этом говорить. К сожалению, мы видим, что отсутствие трех ключевых игроков на нашей команде очень сильно сказывается.