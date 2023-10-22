Карпин: «В перерыве напомнил команде, что 2:0 для нас - это не победа совсем»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Ахматом».

- Был ли сегодня в матче момент, когда вы поняли, что свои три очка «Ростов» сегодня точно не упустит?

- Ну да, когда судья поднял табличку, что три минуты добавили. Потому что за три минуты мы три вряд ли пропустим.

- Насколько вам понравилось содержание игры? Казалось, что все везде успевают, когда нужно, в нужном месте в нужное время оказываются. Как вы это видели?

- Примерно так, особенно первый тайм. Хорошо смотрелся и второй сначала, первые минут 10, наверное. Не совсем понравилось, делали не совсем то, что нужно. Потом вроде выровняли и более-менее.

- При счете 2:0 не стало ли тревожно? Потребовались ли по этому поводу какие-то специальные слова в раздевалке?

- Специальные слова? Наверное, нет, просто напомнил, что 2:0 для нас - это не победа совсем.

- Замены Голенкова и Миронова кажутся вынужденными. Каково их состояние, что случилось?

- Не знаю, посмотрим. Сейчас по горячим следам сложно сказать, что конкретно там случилось. Непонятно, что у того и другого. У Голенкова, вроде, полегче, ушиб колена. У Миронова - надо смотреть еще.

- «Ростов» сегодня отыграл на ноль, при этом у «Ростова» больше всего пропущенных мячей за предыдущие 11 туров, 24. То, что сегодня не пропустили, насколько это было важно, и вас особо радует?

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- Это больше всего помимо трех очков порадовало, что на ноль отыграли наконец-то. Потому что была серия… Опять же говорю, с возвращением Осипенко, наверное, стало всё поспокойнее. Три гола, которые пропустили в Краснодаре, ни о чем не говорят. Один, первый гол, там вообще после аута. Не знаю, пять раз так можно пробить, и навряд ли так еще раз залетит. Второй сами себе забили, третий с вне игры пропустили. После вне игры. Это также не показатель, скажем так. Моментов у наших ворот не так много было. Можно сыграть на ноль, но когда у твоих ворот 50 моментов создают, радости от такой игры на ноль мало. Сегодня все достойно было.