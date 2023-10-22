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«Ахмат» не терпел разгромных поражений в Премьер-лиге два с половиной года

22 Октября 2023 • 21:42 Комментировать
Зенит
...
Ахмат
28.10 19:00

Воскресным вечером грозненский «Ахмат» с разгромом проиграл на выезде «Ростову» - 0:3. Как сообщает телеграм-канал «Цифроскоп», этим поражением грозненцы прервали свою 76-мачевую серию в Премьер-лиге без разгромных поражений.

В последний раз разгромно «Ахмат» проигрывал аж в апреле 2021 года – это случилось в игре с «Уфой», которая тогда ещё выступала в элите российского футбола. Матч тот также завершился со счётом 0:3 в пользу оппонентов «Ахмата».

Больше подробностей о разгромном поражении грозненцев на берегах Дона – в нашем репортаже.

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Ахмат
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