«Ростов» легко разгромил «Ахмат» и ушёл из зоны вылета

«Ростов» довольно легко разобрался с «Ахматом». В первом тайме подопечные Валерия Карпина ещё до перерыва забили дважды, а во втором тайме спокойно довели матч до победы.

Двенадцатый тур в Премьер-лиге завершал матч «Ростова» и «Ахмата». Подопечные главного тренера сборной России Валерия Карпина подходили к этому матчу, находясь в зоне вылета на предпоследнем месте. Правда, в случае победы они бы тут же взлетали на одиннадцатую строчку, опережая среди прочих своего соперника. «Ахмат» под руководством Мирослава Ромащенко, который работал в предыдущем штабе национальной сборной, был одиннадцатым как раз и в свою очередь хотел укрепить свои позиции в чемпионате.

Команды начали матч на хороших скоростях. Первый опасный момент в матче создали хозяева. Мохеби из центра покатил левее на Голенкова, который бил метров с шестнадцати, но чуть не попал в ближний угол. В ответ Ковачев пробросил мяч мимо Чернова и бил с близкого расстояния, но Песьяков спас ворота. Затем после розыгрыша углового Тодорович слева сместился в центр и бил в дальний угол, но не попал.

Вскоре гости чудом отбились. Голенков справа прострелил на дальнюю штангу, где Мохеби в подкате пытался переправить мяч в цель, но Опарин сумел с ленточки выбить футбольный снаряд. Тут же ростовчане были вынуждены сделать вынужденную замену. Вышедший вместо получившего травму Миронова появился Щетинин, который тут же приложился после передачи с углового, но в цель не попал.

В середине первого тайма Осипенко слева сделал диагональный заброс на линию вратарской, откуда Голенков в борьбе с Челиковичем головой пробил мимо створа. Тут же Щетинин бил из левой части штрафной, но в дальний угол немного не попал. Затем Уткин слева навесил в район одиннадцатиметровой отметки, куда летели Голенков и Мелёхин, но вновь получилось неточно.

За десять минут до перерыва хозяева своего добились. Чернов слева навесил на голову Голенкову, который пробил в левый угол. Опарин спасти ворота не смог. Вскоре ростовчане заработали право на пенальти. Харин снес Мохеби, за что получил жёлтую карточку. Осипенко же с точки пробил в цель и удвоил преимущество своей команды.

Вскоре после этого Уткин навесил слева, Голенков вновь бил головой, но в створ не попал. В итоге на перерыв «Ростов» ушёл, ведя 2:0. Однако поклонники дончан помнили, что в прошлом туре в подобной ситуации подопечные Карпина проиграли «Краснодару» 2:3. В начале второго тайма Ильин пробил из левой штрафной из-под Осипенко, но Песьяков был на месте. В ответ Голенков приложился с линии штрафной низом, но не попал в створ. Тут же Ильин из центра чужой штрафной покатил мяч левее на Богосаваца, который пробил чуть неточно.

«Ростов» вскоре забил третий гол, сбив атакующий запал грозненцев. Голенков подкараулил ошибку соперника, убежал к чужим воротам и прострелил справа на Мохеби, который пробил в цель. Правда, вскоре после этого Голенков получил травму и уступил место Комличенко.

Грозненцы пытались возродить интригу. Вышедший на замену Конате врывался справа в штрафную, но его удар успел заблокировать Мелёхин. Затем Ильин бил примерно из той же зоны, но Песьяков был на место. Затем после углового Богосавац навешивал слева, но Челикович из центра штрафной пробил мимо цели. За десять минут до конца матча Ионов справа навесил на Комличенко, который головой скинул Уткину, а тот из выгодной позиции пробил рядом со штангой.

В следующем туре «Ростов» дома примет «Локомотив». Что касается «Ахмата», то грозненский клуб ждёт ещё более серьёзное испытание – вояж в Санкт-Петербург к чемпиону страны «Зениту».

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