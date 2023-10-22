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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Ростов» легко разгромил «Ахмат» и ушёл из зоны вылета

22 Октября 2023 • 20:58 Комментировать
Ростов
3:0
Ахмат

«Ростов» довольно легко разобрался с «Ахматом». В первом тайме подопечные Валерия Карпина ещё до перерыва забили дважды, а во втором тайме спокойно довели матч до победы.

Протокол игры  
Ростов3:0Ахмат
(1:0) Голенков Егор34'  
(2:0) Осипенко Максим41'  
(3:0) Мохеби Мохаммад53'  
Песьяков СергейВахания ИльяМелёхин ВикторОсипенко МаксимЧернов ЕвгенийУткин ДаниилГлебов ДанилМиронов Алексей 18' (Щетинин Кирилл ( 18') Ионов Алексей 80' (Тугарев Роман ( 80') Голенков Егор 56' (Комличенко Николай ( 56') Мохеби Мохаммад 80' (Байрамян Хорен ( 80')
Запасные: Прохин ДанилаКирш ИльяЛангович АндрейАкбашев РоманЦулая МихаилКомаров ИванМедведев НикитаТерентьев Денис
Опарин МихаилТодорович Дарко  16'Богосавац МирославЧеликович ЯсминХарин Евгений  39' 89' (Агаларов Гамид ( 89') Камило Рейжерс 46' (Олейников Иван ( 46') Тимофеев АртёмКовачев Светослав 61' (Конате Мохамед II ( 61') Швец Антон  36'Бериша Бернард 75' (Гбамбле Нене ( 75') Ильин Владимир 89' (Камилов Владислав ( 89')
Запасные: Уциев РизванТашаев РизванВолков Владислав IIБыстров МаратФузато ДаниэлШелия Гиорги
22 октября. Стадион "Ростов Арена" (Ростов-на-Дону).

Двенадцатый тур в Премьер-лиге завершал матч «Ростова» и «Ахмата». Подопечные главного тренера сборной России Валерия Карпина подходили к этому матчу, находясь в зоне вылета на предпоследнем месте. Правда, в случае победы они бы тут же взлетали на одиннадцатую строчку, опережая среди прочих своего соперника. «Ахмат» под руководством Мирослава Ромащенко, который работал в предыдущем штабе национальной сборной, был одиннадцатым как раз и в свою очередь хотел укрепить свои позиции в чемпионате.

Команды начали матч на хороших скоростях. Первый опасный момент в матче создали хозяева. Мохеби из центра покатил левее на Голенкова, который бил метров с шестнадцати, но чуть не попал в ближний угол. В ответ Ковачев пробросил мяч мимо Чернова и бил с близкого расстояния, но Песьяков спас ворота. Затем после розыгрыша углового Тодорович слева сместился в центр и бил в дальний угол, но не попал.

Вскоре гости чудом отбились. Голенков справа прострелил на дальнюю штангу, где Мохеби в подкате пытался переправить мяч в цель, но Опарин сумел с ленточки выбить футбольный снаряд. Тут же ростовчане были вынуждены сделать вынужденную замену. Вышедший вместо получившего травму Миронова появился Щетинин, который тут же приложился после передачи с углового, но в цель не попал.

В середине первого тайма Осипенко слева сделал диагональный заброс на линию вратарской, откуда Голенков в борьбе с Челиковичем головой пробил мимо створа. Тут же Щетинин бил из левой части штрафной, но в дальний угол немного не попал. Затем Уткин слева навесил в район одиннадцатиметровой отметки, куда летели Голенков и Мелёхин, но вновь получилось неточно.

За десять минут до перерыва хозяева своего добились. Чернов слева навесил на голову Голенкову, который пробил в левый угол. Опарин спасти ворота не смог. Вскоре ростовчане заработали право на пенальти. Харин снес Мохеби, за что получил жёлтую карточку. Осипенко же с точки пробил в цель и удвоил преимущество своей команды.

Вскоре после этого Уткин навесил слева, Голенков вновь бил головой, но в створ не попал. В итоге на перерыв «Ростов» ушёл, ведя 2:0. Однако поклонники дончан помнили, что в прошлом туре в подобной ситуации подопечные Карпина проиграли «Краснодару» 2:3. В начале второго тайма Ильин пробил из левой штрафной из-под Осипенко, но Песьяков был на месте. В ответ Голенков приложился с линии штрафной низом, но не попал в створ. Тут же Ильин из центра чужой штрафной покатил мяч левее на Богосаваца, который пробил чуть неточно.

«Ростов» вскоре забил третий гол, сбив атакующий запал грозненцев. Голенков подкараулил ошибку соперника, убежал к чужим воротам и прострелил справа на Мохеби, который пробил в цель. Правда, вскоре после этого Голенков получил травму и уступил место Комличенко.

Грозненцы пытались возродить интригу. Вышедший на замену Конате врывался справа в штрафную, но его удар успел заблокировать Мелёхин. Затем Ильин бил примерно из той же зоны, но Песьяков был на место. Затем после углового Богосавац навешивал слева, но Челикович из центра штрафной пробил мимо цели. За десять минут до конца матча Ионов справа навесил на Комличенко, который головой скинул Уткину, а тот из выгодной позиции пробил рядом со штангой.

В следующем туре «Ростов» дома примет «Локомотив». Что касается «Ахмата», то грозненский клуб ждёт ещё более серьёзное испытание – вояж в Санкт-Петербург к чемпиону страны «Зениту».

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Роман Андреев

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