​Вендел: «Приятно оставлять свой след в истории «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Маркус Вендел прокомментировал тот факт, что он забил 200-й и 201-й бразильские голы питерцев в своём 100-м матче за клуб.

«Приятно оставлять свой след в истории клуба! Буду работать ещё упорнее, чтобы приносить команде ещё больше пользы и достигать с ней новых высот», - слова Вендела приводятся на сайте «Зенита».

Напомним, что в воскресенье «Зенит» на своём поле обыграл «Крылья Советов» со счётом 3:1. Набрав три очка, команда Сергея Семака поднялась на второе место в турнирной таблице чемпионата. Лидирующий «Краснодар» имеет в своём активе на пять очков больше.