​«Выглядит достаточно жутко»: Семак высказался о травме Мантуана

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о травме Густаво Мантуана. В игре против «Крыльев Советов» (победа 3:1) бразилец получил серьёзный порез голени.

«Выглядит достаточно жутко, конечно. Но что делать. Думаю, это грубая игра, не успел соперник. Дай Бог, чтобы он не травмировался надолго», - слова Семака приведены на официальном сайте «Зенита».

После двенадцати туров «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Краснодара» команда Сергея Семака отстаёт на пять зачётных баллов.

Следующий матч «Зенит» проведёт 28 октября – против «Ахмата» дома.