​Пономарёв: «Заслуженная победа «Зенита»

Питерский «Зенит», выступающий в качестве чемпиона России, выиграл в двенадцатом туре у «Крыльев Советов». Ветеран советского футбола Владимир Пономарев не удивлен таким исходом игры, несмотря на то, что самарский клуб очень уверенно провел первую треть чемпионата. Пономарев считает, что «Крылья Советов» и далее будут сдавать позиции.

- Я предупреждал, что, несмотря на хорошие результаты в последнее время, «Крылья» все равно покатятся. У них 21 очко, еще у некоторых команд – по 20 очков. Самарцы укатятся на 5-е место. В сегодняшнем матче «Зенит» победил абсолютно по делу, - цитирует слова Пономарёва Rusfootball.info.

В следующем туре «Зенит» сыграет с «Ахматом».