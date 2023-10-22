Голенков и Мохеби разыграли мяч до верного, «Ростов» уже громит «Ахмат»

В самом разгаре второй тайм заключительного матча 12-го тура Премьер-лиги между «Ростовом» и «Ахматом». Команда Валерия Карпина выиграла первую часть встречи благодаря голам Егора Голенкова с игры и Максима Осипенко с 11-метровой отметки. И после перерыва хозяева поля продолжают забивать. Это Голенков прорвался на правый край штрафной и покатил мяч вдоль ворот, а Мохаммаду Мохеби оставалось только расстрелять пустые ворота.

В онлайн-таблице «Ростов» делит 10-е место, грозненцы проигрывают ему одно очко. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.