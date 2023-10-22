​Семак высказался о победе над «Крыльями Советов»

«Зенит» обыграл «Крылья Советов» со счётом 3:1 в матче 12-го тура чемпионата России. После игры комментарий дал главный тренер питерской команды Сергей Семак.

«Думаю, можно занести в актив этот матч. Если в первом тайме была более вязкая и тягучая игра с небольшим количеством голевых моментов, то во втором – играли быстрее, забили, создавали хорошие моменты», - слова Семака приводятся на сайте «Зенита».

По словам Семака, ему не понравилось, что «Зенит» долго не мог забить второй гол, чтобы успокоить игру. В целом же тренер назвал выступление команды хорошим.

Обыграв «Крылья Советов», «Зенит» поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ. От лидирующего «Краснодара» питерцы отстают на пять очков.