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«Ростов» повёл в матче с «Ахматом» после эффектного удара Голенкова

22 Октября 2023 • 19:42 Комментировать
Ростов
3:0
Ахмат
1 1.05 X 14.00 2 51.00
2-й тайм

12-й тур Премьер-лиги финиширует в Ростове-на-Дону, где команда Валерия Карпина играет против «Ахмата». На 34-й минуте был забит первый гол в поединке. Евгений Чернов доставил мяч с левого фланга в центр штрафной, а Егор Голенков в высоком прыжке переиграл оппонента и головой переправил мяч в левую девятку ворот. Эффектно и результативно сыграно.

В случае победы «Ростов» из зоны вылета взлетит сразу на 10-е место, а соперник окажется на грани стыков.

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Ростов Ахмат
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