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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Карпину пришлось делать замену из-за травмы уже в первом тайме

22 Октября 2023 • 19:28 Комментировать
Ростов
3:0
Ахмат
1 1.05 X 14.00 2 51.00
2-й тайм

В воскресенье вечером матч 12-го тура Российской премьер-лиги проводят «Ростов» и «Ахмат». Рулевому команды хозяев Валерию Карпину пришлось делать перестановку в составе уже на 18-й минуте минуте. Полузащитник Алексей Миронов получил травму и не смог продолжать игру. Вместо него на футбольное поле вышел Кирилл Щетинин.

Следить за матчем между «Ростовом» и «Ахматом» во всех подробностях можно в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.

Отметим, что «Ростов» сейчас занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице чемпионата России.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин Алексей Миронов
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