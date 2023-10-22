​Карпину пришлось делать замену из-за травмы уже в первом тайме

В воскресенье вечером матч 12-го тура Российской премьер-лиги проводят «Ростов» и «Ахмат». Рулевому команды хозяев Валерию Карпину пришлось делать перестановку в составе уже на 18-й минуте минуте. Полузащитник Алексей Миронов получил травму и не смог продолжать игру. Вместо него на футбольное поле вышел Кирилл Щетинин.

Следить за матчем между «Ростовом» и «Ахматом» во всех подробностях можно в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.

Отметим, что «Ростов» сейчас занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице чемпионата России.