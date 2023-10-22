Осинькин: «Если бы не было пропущенного мяча, такую организацию игры мы могли ещё выдерживать»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин на пресс-конференции после матча с «Зенитом» ответил на вопросы журналистов.

- Ваша команда регулярно теряет лучших игроков, которые уходят в Москву или Санкт-Петербург. При этом она не теряет своего лица и характера. Есть у Самарской области, богатого региона, который находится в топе регионов возможность сохранит лучших игроков «Крыльев Советов», или вы как тренер тоже заинтересованы, чтобы ваши футболисты уходили в топ-команды РПЛ?

- Если второе сказать, что я заинтересован в их уходе, это точно нет. Я всегда говорю о том, что хотел бы какой-то стабильности, чтобы у нас не было текучки. Это позволило бы нам сделать следующий шаг вперед. Касаемо возможностей московских команд, пока они разные. Наверное, не ко мне этот вопрос. Мы бы все хотели, чтобы возможности были брать самых лучших футболистов. У кого-то это получается лучше, у кого-то хуже. Я готовился к матчу. Чтобы я был футболистом «Зенита», хотел бы некоторых в команду. И что дальше?

- Почему Овсянников в воротах, а не Ломаев? Писарский не готов сейчас играть с первой минуты?

- Пару дней назад из Сербии с восстановления, операции не было, травма плеча у Ломаева, он вернулся. Эти матчи у нас после его травмы стоял Богдан. Сейчас это конкуренция, когда восстановится Ломаев, когда мы поймем, кто из них сильнее, тогда будем принимать решение. У нас еще и Фролов есть, который тоже периодически используется. Эта травма еще напоминает о себе. Но даже этот двухнедельный цикл, связанный с паузой на сборную, первую неделю он не тренировался, и все время еще есть остаточные явления. Нехорошая получилась травма у него. Он уже форму набирает, в шаге. На Кубок как-то совершенно без подготовки, только чуть-чуть подлечившись, он один из матчей сыграл.

- Сложилось впечатление, что после первого тайма со строгим прессингом команда просто подсела, и когда шла в атаку, просто не успевала за быстрыми контратаками «Зенита». Действительно ли это так, будете ли какие-то коррективы вносить?

- Слишком быстрым был первый гол в начале второго тайма. Перед этим у нас было несколько невынужденных потерь, которые мы не должны были допускать, но согласитесь, что в начале второго тайма рано говорить об усталости. Усталость, преимущество в скорости и свежести, о котором вы говорите, все же было несколько позже. Исходя из тех вещей, о которых я говорил, физических качеств футболистов «Зенита» игра стала для него очень удобной. Показалось, что мы уже стали не готовы. На самом деле, если бы не было пропущенного мяча, такую организацию игры мы могли еще выдерживать. Я не сомневаюсь в этом.