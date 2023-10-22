​Атака «Крыльев Советов» остаётся лучшей в РПЛ, несмотря на поражение от «Зенита»

В воскресенье «Зенит» обыграл «Крылья Советов» со счётом 3:1. После этого матча питерцы поднялись на второе место в турнирной таблице Премьер-лиги, а самарцы – опустились на третье.

При этом стоит сказать, что атака «Крыльев Советов» сохранила за собой статус лучшей в этом сезоне Премьер-лиги. В 12 турах команда Игоря Осинькина забила 26 голов. Вторая лучшая атака у «Зенита» - 25 голов. Тройку замыкает ЦСКА с 22 голами.

На ещё более длительной дистанции оставаться на первом месте по количеству голов «Крыльям Советов» будет непросто, учитывая уровень состава «Зенита».