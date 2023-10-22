Осинькин: «В том году «Оренбург» на встречных с «Зенитом» сыграл, спросите у Лички, понравилось ли ему»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин на пресс-конференции после матча с «Зенитом» дал комментарий по игре.

- Вполне с нашей стороны, особенно в плане организации, неплохой первый тайм, но быстрый гол во втором тайме нас раскрыл. Уже этот отрезок матча, в котором мы проигрывали, не смогли найти в себе достаточно сил и возможностей внутренних, чтобы навязать какую-то борьбу «Зениту». В этот момент он уже доминировал, его индивидуальное преимущество футболистов проявлялось. В целом, наверное, в той ситуации, что сейчас попал «Зенит» в плане очковом, мы понимали, что он будет сверхмотивирован. В общем так и получилось.

Еще раз говорю: достойный первый тайм. Мы не были сильнее, но искали свои шансы, они у нас были. А так, что касается всего матча, счет по игре.

- Все ожидали, что будет открытая игра на встречных курсах с самого начала матча. Получилась она только после того, как был забит первый гол. У вас был такой план сыграть строже, чем все привыкли?

- В том году «Оренбург» на встречных с первых минут сыграл. Спросите у Марцела Лички, понравилось ему это или нет. Мы понимаем возможности, каждый ищет свой баланс, исходя из своих возможностей. Мы никогда не будем играть в настолько открытый футбол изначально, как у нас сложился отрезок в конце второго тайма.