​ЦСКА надолго потерял Мухина из-за серьёзной травмы колена

Полузащитник ЦСКА Максим Мухин получил травму в субботнем матче Премьер-лиги против «Рубина». В результате обследования у 21-летнего футболиста выявили разрыв передней крестообразной связки колена. В ближайшее время Мухин перенесёт хирургическое вмешательство в Германии.

Сроки возвращения Мухина ЦСКА не называет, но восстановление после таких травм обычно занимает долгое время. Вероятно, в сезоне 2023/2024 полузащитник за ЦСКА больше не сыграет.

Всего за ЦСКА Максим Мухин провёл 69 матчей. В них полузащитник записал на свой счёт три гола и четыре голевых паса на партнёров.