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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Зенит» поднялся на второе место в РПЛ, до лидера пять очков

22 Октября 2023 • 18:44 Комментировать
Зенит
3:1
Крылья Советов
окончен

В воскресенье вечером «Зенит» добился победы в домашнем матче против «Крыльев Советов» со счётом 3:1. В составе питерской команды дублем отметился Маркус Вендел, а ещё один гол на свой счёт записал Андрей Мостовой.

Обыграв «Крылья», «Зенит» обошёл соперника и оказался на второй позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. От лидирующего «Краснодара» команда Сергея Семака отстаёт на пять очков.

Следующий матч чемпионата России «Зенит» проведёт 28 октября – против «Ахмата» на своём поле.

Отметим, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из пяти предыдущих сезонов.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Крылья Советов Краснодар
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