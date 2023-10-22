​«Зенит» поднялся на второе место в РПЛ, до лидера пять очков

В воскресенье вечером «Зенит» добился победы в домашнем матче против «Крыльев Советов» со счётом 3:1. В составе питерской команды дублем отметился Маркус Вендел, а ещё один гол на свой счёт записал Андрей Мостовой.

Обыграв «Крылья», «Зенит» обошёл соперника и оказался на второй позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. От лидирующего «Краснодара» команда Сергея Семака отстаёт на пять очков.

Следующий матч чемпионата России «Зенит» проведёт 28 октября – против «Ахмата» на своём поле.

Отметим, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из пяти предыдущих сезонов.