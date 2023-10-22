Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ромащенко: «Семёнов вчера получил травму»

22 Октября 2023 • 18:41 Комментировать
Ростов
0:0
Ахмат
1 2.25 X 3.55 2 3.25
1-й тайм

Главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Ростовом».

- Как команда провела паузу на игры сборных? Насколько эта пауза была своевременной для того, чтобы команда смогла перезагрузиться?

- Работали мы в обычном режиме по плану, который был составлен тренерским штабом. Мы дали небольшую паузу ребятам, после чего собрались. В Грозном работали.

- В заявке на сегодняшний матч нет Андрея Семёнова, хотя известно, что он в Ростов-на-Дону прилетел и готовился вместе с командой. Что с ним? Как его отсутствие может сегодня сказаться на игре?

- К сожалению, Андрей вчера на предыгровой разминке получил травму, которая ему не позволит находиться не только на поле, но и в резерве. Для нас это, безусловно, потеря, потому что Андрей является ключевой фигурой, плюс он капитан команды. Отсутствие для нас любого игрока - очень серьезная проблема. Очень жаль, что так случилось, но, тем не менее, у нас есть кем его заменить. Постараемся всё сделать возможное, чтобы эта потеря не сильно сказалась на наших взаимодействиях в этой игре.

- Большая группа футболистов улетали в расположение национальных команд, при этом обращало на себя внимание отсутствие Конате в матче за сборную.  В каком состоянии вернулся и сколько готов провести в случае необходимости?

- Да, Конате вернулся к нам буквально накануне отъезда команды в Ростов-на-Дону, поэтому сегодня он в резерве. Мы знаем о его маленьких успехах в игре за национальную сборную. Это забитый мяч и голевая передача, сегодня он готовится к игре. Но сколько будет игрового времени, покажет сама ситуация, которая будет происходить на футбольном поле.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Мирослав Ромащенко Андрей Семёнов Ахмат
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РОСТОВ АХМАТ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Урал Урал
Сочи Сочи
1
4
2.10 3.50 3.70
Видео
Окончен
Спартак Москва Спартак Москва
Пари НН Пари НН
2
0
1.62 4.10 6.00
Видео
Окончен
Зенит Зенит
Крылья Советов Крылья Советов
3
1
1.57 4.50 5.80
Видео
6 мин
Ростов Ростов
Ахмат Ахмат
0
0
2.23 3.50 3.40
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 22 Октября
18:59 · Россия. Премьер-лига
​Атака «Крыльев Советов» остаётся лучшей в РПЛ, несмотря на поражение от «Зенита»
18:55 · Россия. Премьер-лига
Осинькин: «В том году «Оренбург» на встречных с «Зенитом» сыграл, спросите у Лички, понравилось ли ему»
18:50 · Россия. Премьер-лига
​ЦСКА надолго потерял Мухина из-за серьёзной травмы колена
18:44 · Россия. Премьер-лига
​«Зенит» поднялся на второе место в РПЛ, до лидера пять очков
18:41 · Россия. Премьер-лига
Ромащенко: «Семёнов вчера получил травму»
18:34 · Россия. Премьер-лига
Карпин: «Всю работу сделали, что должны были сделать по плану»
18:30 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» - «Ахмат»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
18:17 · Россия. Премьер-лига
Вендел оформил дубль в матче с «Крыльями Советов»
18:05 · Россия. Премьер-лига
​Даса может пропустить матч «Динамо» из-за сборной Израиля
18:01 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Алания» проиграла главному аутсайдеру
18:00 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Химки» упустили перевес в два гола в конце матча с «КАМАЗом»
17:54 · Россия. Премьер-лига
​Карпин выбрал состав «Ростова» на матч с «Ахматом»
17:50 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» повёл в матче с «Крыльями Советов» после удара Вендела
17:49 · Россия. Премьер-лига
​Литвинов – о ситуации с Соболевым: «Мы сейчас уже сами смеёмся: «Саш, а чего это ты на завтрак пришёл?»
17:32 · Россия. Премьер-лига
​И снова о судействе: Арбитр простил игрока «Крыльев» за удар Клаудиньо в челюсть
Все новости
Рекомендуем