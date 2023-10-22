Ромащенко: «Семёнов вчера получил травму»

Главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Ростовом».

- Как команда провела паузу на игры сборных? Насколько эта пауза была своевременной для того, чтобы команда смогла перезагрузиться?

- Работали мы в обычном режиме по плану, который был составлен тренерским штабом. Мы дали небольшую паузу ребятам, после чего собрались. В Грозном работали.

- В заявке на сегодняшний матч нет Андрея Семёнова, хотя известно, что он в Ростов-на-Дону прилетел и готовился вместе с командой. Что с ним? Как его отсутствие может сегодня сказаться на игре?

- К сожалению, Андрей вчера на предыгровой разминке получил травму, которая ему не позволит находиться не только на поле, но и в резерве. Для нас это, безусловно, потеря, потому что Андрей является ключевой фигурой, плюс он капитан команды. Отсутствие для нас любого игрока - очень серьезная проблема. Очень жаль, что так случилось, но, тем не менее, у нас есть кем его заменить. Постараемся всё сделать возможное, чтобы эта потеря не сильно сказалась на наших взаимодействиях в этой игре.

- Большая группа футболистов улетали в расположение национальных команд, при этом обращало на себя внимание отсутствие Конате в матче за сборную. В каком состоянии вернулся и сколько готов провести в случае необходимости?

- Да, Конате вернулся к нам буквально накануне отъезда команды в Ростов-на-Дону, поэтому сегодня он в резерве. Мы знаем о его маленьких успехах в игре за национальную сборную. Это забитый мяч и голевая передача, сегодня он готовится к игре. Но сколько будет игрового времени, покажет сама ситуация, которая будет происходить на футбольном поле.