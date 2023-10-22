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Карпин: «Всю работу сделали, что должны были сделать по плану»

22 Октября 2023 • 18:34 Комментировать
Ростов
0:0
Ахмат
1 2.25 X 3.55 2 3.25
1-й тайм

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Ахматом».

- Как команда провела паузу на матчи сборных в отсутствие части тренерского штаба и части ключевых игроков?

- Как провела? Как обычно - тренировалась без меня, без нас. Всю работу сделали, что должны были сделать по плану.

- Как это работает вообще с учетом, может быть, дистанционного контроля? Или по заранее известному плану, и все выполняют работу в ваше отсутствие?

- Естественно, по заранее расписанному плану. Тренировки и какие-то возможные корректировки в самой тренировке, у кого-то ушиб или еще что-то, и он с тренировки может уйти. В принципе, всё планируется заранее и выполняется. Потом после каждой тренировки есть отчет и видеоотчет, по цифрам есть отчет.

- Среди тех, кто уезжал в сборные, есть Мохамед Мохеби. Кажется, что он вернулся позже всех, при этом в старте. Насколько он готов отыграть все 90 минут, если потребуется?

- Я думаю, что без проблем, если он сыграл. Мне кажется, они играли 12 и 17, через четыре дня на пятый. Сейчас то же самое, через четыре дня на пятый. Он сыграл там 90 минут, потом 85. Если надо будет 90 минут сыграть, он и 90 сможет.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин
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