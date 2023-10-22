Рио-де-Петербург танцует самбу: «Зенит» раскатал «Крылья Советов» дублем Вендела и голом Мостового

В центральном матче двенадцатого тура чемпионата России сошлись «Зенит» и «Крылья Советов».

«Краснодар» накануне сыграл вничью с «Балтикой», чем повысил мотивацию «Зенита» и «Крыльев Советов» побороться за победу в очном матче. 28 очков было в копилке у «быков», когда питерцы с самарцами выходили на поле «Газпром Арены». Команда Игоря Осинькина имела 21 балл. Дружина Сергея Семака обладала 20 очками – как и «Спартак» с «Локомотивом».

В предыдущем для себя матче чемпионата России «Зенит» на классе выиграл в гостях у «Сочи», а «Крылья Советов» потерпели поражение в волжском дерби от «Пари НН». Потом был двухнедельный перерыв на игры сборных. Естественно, в связи с этим могут возникать какие-то проблемы у клубов, тем более сборники есть и там, и там.

Первый тайм мог вогнать в сон взыскательных болельщиков. Команды не спешили обострять в атаках, преобладала позиционная игра. «Зенит» имел преимущество по владению мячом, «Крылья» гораздо чаще теряли его на своей половине. Первый момент возник на исходе получаса игры у Салтыкова, который после паса Рахмановича продвинулся к чужой штрафной площади и не попал в правую девятку.

На 34-й минуте Клаудиньо выстрелил с семнадцати метров подобным образом, приняв скидку от Кассьерры, – чуть выше створа. Напоследок в первом тайме Сергеев грозился голом своему бывшему клубу. Клаудиньо вывел Ивана к левому углу вратарской, тот пробил, и Овсянников спас свои ворота. Незадолго до этого Рахманович в центре поля локтем отмахнулся в лицо Клаудиньо, но не получил никакой карточки, и даже ВАР-просмотра не было.

На второй тайм зенитовцы вышли с хорошим импульсом и довольно быстро стали разрывать оборону «Крыльев». Сергеев вонзился в штрафную и в ближнем бою не пробил Овсянникова, добивание Клаудиньо было накрыто, а Эракович ахнул рядом с левой девяткой. Совсем скоро Вендел вышел на рандеву с Овсянниковым после паса Сергеева и подбросил мяч над голкипером в ворота (1:0).

Игра явно повеселела. Тут и «Крыльям» уже стало надо больше ходить вперёд, а это новые свободные зоны, ну и в таком роде. «Зенит» в то же время поймал позитивную волну. На 65-й минуте мяч второй раз побывал в воротах самарцев. Мантуан слева обыгрался с Венделом и прострелил, после чего с подбора отдал на Кассьерру. Тот, казалось, забил второй гол питерцев, но взятие ворот было отменено после ВАРа. Чистяков посмотрел видеоповтор и увидел, что мяч отскочил в руку Мантуана от его бедра перед пасом Кассьерре. Это свидетельство того, что ВАР может работать и не в пользу «Зенита».

«Крылья Советов» действовали порою не совсем чисто, тот же Рахманович провоцировал Клаудиньо, но это не помогло гостям, хотя они вывели из строя Мантуана, травмировав его. Вендел на 80-й минуте блестяще переадресовал мяч ногой в левую девятку с рикошетом от газона после доставки слева от Сантоса. Дуглас же получил пас от Барриоса, которому Мостовой оставил мяч пяткой. Потом, кстати, Вендела меняли тоже после оказания ему медицинской помощи.

Кроме того, в добавленное время Мостовой в прыжке замкнул ногой ближнюю штангу с передачи слева Ерохина, который сам вскоре едва не забил четвёртый. Ежов с рикошетом от Эраковича поспе передачи пяткой Хубулова ещё успел поразить левый угол ворот Адамова, но это уже ничего не решало. 3:1. «Зенит» во втором тайме дельно показал, кто на «Газпром Арене» хозяин. «Сине-бело-голубые» вдохновенно заиграли после перерыва и подобрались в таблице к «Краснодару» на расстояние пяти очков. Зенитовцы поднялись на вторую строчку, обогнав как раз «Крылья Советов». Самарцы же потерпели второе поражение кряду.

Кирилл Иванцов