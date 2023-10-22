Вендел оформил дубль в матче с «Крыльями Советов»

«Зенит» сделал ещё один шаг к победе в матче 12-го тура Премьер-лиги против «Крыльев Советов». В начале второй половины противостояния отличился Маркус Вендел изящным ударом с близкого расстояния над голкипером. На 65-й минуте был точен его одноклубник Матео Кассьерра, но взятие ворот отменили после видеоподсказки. Но вот оригинальный удар Вендела был нанесен по правилам. После заброса слева от лицевой бразилец по красивой траектории переправил мяч в дальнюю часть ворот - 2:0.

У «Зенита» есть все шансы подвинуть самарцев со второй строчки в таблице. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.