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​Даса может пропустить матч «Динамо» из-за сборной Израиля

22 Октября 2023 • 18:05 Комментировать

Из-за ситуации в стране сборная Израиля в октябре пропустила два матча в отборе на чемпионат Европы -2024. Теперь израильтянам придётся провести в ноябре сразу четыре оставшиеся игры. Учитывая плотность в календаре, игрокам сборной Израиля нужно просить клубы отпустить их в национальную команду раньше.

Защитник «Динамо» Эли Даса уже провёл беседу на этот счёт с тренером команды Марцелом Личкой и получил принципиальное согласие. Об этом сообщает телеграм-канал «Alexeev ньюс» со ссылкой на источник.

Таким образом, Даса может пропустить матч «Динамо» против «Оренбурга», который запланирован на 12 ноября.  

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Сборная Израиля Эли Даса
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