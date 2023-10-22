​Даса может пропустить матч «Динамо» из-за сборной Израиля

Из-за ситуации в стране сборная Израиля в октябре пропустила два матча в отборе на чемпионат Европы -2024. Теперь израильтянам придётся провести в ноябре сразу четыре оставшиеся игры. Учитывая плотность в календаре, игрокам сборной Израиля нужно просить клубы отпустить их в национальную команду раньше.

Защитник «Динамо» Эли Даса уже провёл беседу на этот счёт с тренером команды Марцелом Личкой и получил принципиальное согласие. Об этом сообщает телеграм-канал «Alexeev ньюс» со ссылкой на источник.

Таким образом, Даса может пропустить матч «Динамо» против «Оренбурга», который запланирован на 12 ноября.