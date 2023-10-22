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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Карпин выбрал состав «Ростова» на матч с «Ахматом»

22 Октября 2023 • 17:54 Комментировать
Ростов
0:0
Ахмат
1 2.25 X 3.55 2 3.25
1-й тайм

Программу 12-го тура чемпионата России будет закрывать матч между «Ростовом» и «Ахматом». Рулевой ростовчан Валерий Карпин включил в стартовый состав своей команды таких футболистов:

Песьяков, Чернов, Осипенко, Вахания, Мелёхин, Ионов, Миронов, Уткин, Глебов, Мохебби, Голенков.

Матч между «Ростовом» и «Ахматом» начнётся в 19:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.

На текущий момент «Ростов» занимает 15-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, то есть находится в зоне прямого вылета.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин Ахмат
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