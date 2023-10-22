​Карпин выбрал состав «Ростова» на матч с «Ахматом»

Программу 12-го тура чемпионата России будет закрывать матч между «Ростовом» и «Ахматом». Рулевой ростовчан Валерий Карпин включил в стартовый состав своей команды таких футболистов:

Песьяков, Чернов, Осипенко, Вахания, Мелёхин, Ионов, Миронов, Уткин, Глебов, Мохебби, Голенков.

Матч между «Ростовом» и «Ахматом» начнётся в 19:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.

На текущий момент «Ростов» занимает 15-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, то есть находится в зоне прямого вылета.