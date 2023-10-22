«Зенит» повёл в матче с «Крыльями Советов» после удара Вендела

В центральном матче 12-го тура Премьер-лиги ведут борьбу «Зенит» и «Крылья Советов». На 53-й минуте был открыт счёт в поединке после затяжной атаки хозяев после результативного удара Вендела в его сотом матче за «Зенит». Вильмар Барриос сыграл на одноклубника, и бразилец метров с семи эффектно подбросил мяч над падающим голкипером.

Счет стал 1:0, на этот момент «Зенит» выходит на второе место с отставанием в пять очков от «Краснодара», соперник идет следом. Самый подробный онлайн - на LiveResult.ru.