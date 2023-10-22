​И снова о судействе: Арбитр простил игрока «Крыльев» за удар Клаудиньо в челюсть

В воскресенье вечером в 12-м туре чемпионата России играют «Зенит» и «Крылья Советов». Ближе к завершению первого тайма игрок самарской команды Амар Рахманович нанёс удар локтем в челюсть Клаудиньо. Порой за такие удары в футболе показываются даже красные карточки, но здесь обошлось даже без жёлтой.

На матче «Зенит» - «Крылья Советов» работает бригада арбитров Артёма Чистякова. У мониторов ему помогают Роман Галимов (ВАР) и Валентин Мурашов (АВАР).

После первого тайма в матче между «Зенитом» и «Крыльями Советов» счёт не открыт. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно в текстовой трансляции.