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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

РПЛ будет готова рассмотреть возможность участия команд из Беларуси – Алаев

22 Октября 2023 • 16:46 Комментировать

Александр Алаев, который занимает должность президента Российской премьер-лиги, ответил на вопрос о возможном включении в лигу клубов из Беларуси.

Недавно предложение о включении команд из Беларуси в российские лиги озвучил министр спорта России Олег Матыцин.

По словам Алаева, он видит РПЛ с 16 клубами. При этом лига будет готова рассмотреть возможность участия белорусских команд.

«Могу сказать, что если будет инициатива, то мы готовы её рассмотреть, вынести на общее собрание, оценить, потому что мы понимаем, что это очень сложный процесс – юридический, финансовый», - цитирует Алаева ТАСС.

Алаев отметил, что команды из Беларуси сейчас играют в турнирах УЕФА, что тоже влияет на ситуацию.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Алаев РПЛ
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