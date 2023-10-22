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Осинькин: «Намерены дать бой «Зениту», хотя понимаем, что у нас есть проблемы в составе»

22 Октября 2023 • 16:28 Комментировать
Зенит
0:0
Крылья Советов
1 1.50 X 4.60 2 6.70
1-й тайм

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Зенитом».

- Повреждение у Костанцы. В связи с этим, насколько я понимаю, Иванисеня с Витюговым выходят в этой зоне. Были ли у вас какие-то другие варианты? Или Иванисеня был единственным вариантом?

- У нас травмированы Якуба и Бабкин, поэтому мы рассматривали другие варианты для различных форс-мажорных ситуаций. Понимаем, как нам действовать, но на сегодняшний день номинальных опорников у нас  только два. К сожалению, Фернандо в игре с «Нижним» второй год подряд получает травму. Более того, это было за минуту до пропущенного гола, и он в этом эпизоде просто физически не побежал за игроком, который забил гол и решил исход матча.

- С такими проблемами в опорной зоне не было ли у вас желания выпустить Барача и сыграть в три центральных сегодня и отойти от привычной схемы?

- Мы когда играем в тройку, четверку, пятерку, все время имеем два опорных, поэтому это ничего не меняло бы на эти позиции в плане влияния.

- Что касается шлейфа от матчей сборных, все-таки много игроков «Крыльев» ездили в разные сборные, насколько это чувствовалось? Потому что совсем мало времени было.

- Когда приходит на тренировку 10 человек, почувствуешь сразу. Конечно, у нас 6 человек ехали в сборные. Немного надо было подлатать дыры среди травмированных. Это не только Костанца или Бабкин. Есть еще футболисты, которые пропустили часть этого этапа. Но сейчас уже мы здесь, восстановили всех, кого смогли на этот период и готовимся к матчу.

- С психологической точки зрения ваша команда, которая на верху турнирной таблицы, готова к матчам и соперникам такого уровня, как «Зенит»?

- Скажу так, что мы точно по сравнению с прошлым сезоном сделали шаг вперед в этом отношении. Мы уже сыграли несколько матчей с командами, которые традиционно считаются лидерами нашего футбола. Это и «Локомотив», «Спартак» и ЦСКА. В этих матчах мы выглядели достойно. С «Зенитом» мы играли на Кубок, но все-таки там часть состава была экспериментальной. Да, наверное, самый сложный матч бывает для команд из середины таблицы именно с «Зенитом» и именно на выезде. Но сейчас посмотрим, на что мы способны. Мы намерены дать бой, хотя понимаем, что у нас есть проблемы в составе.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Игорь Осинькин
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