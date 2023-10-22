Семак объяснил выход Адамова в старте на матч с «Крыльями Советов»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Крыльями Советов».

- Вячеслав Караваев остается в запасе на сегодняшний матч. У него какие-то проблемы со здоровьем, или это решение связано именно с выбором состава на эту игру?

- Нет, у него все хорошо, он в последнем матче с «Кайратом» играл и физически готов. Поэтому это решение связано с формированием состава.

- Почему в сегодняшней встрече вы решили все-таки от привычной в последних матчах схемы отойти и сыграть в четверку защитников?

- Почему? Мы и последнюю игру так провели, и с «Сочи» у нас практически такая же ситуация была, когда Славы не было. И та игра, как мы играли в обороне, она за исключением небольших моментов, которые надо поправить, сыграли достаточно надежно, поэтому сейчас, на наш взгляд, такой, оптимальный состав.

- Что касается вратарской позиции, Денис Адамов в старте, хотя уже Михаил Кержаков в общей группе тренируется. Почему такой выбор вы сделали сегодня?

- Миша еще не готов на 100%, он только начинает готовиться в общей группе. Поэтому Денис Адамов последний матч сыграл на ноль, а мы победили, поэтому он и играет.