Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Семак объяснил выход Адамова в старте на матч с «Крыльями Советов»

22 Октября 2023 • 16:18 Комментировать
Зенит
0:0
Крылья Советов
1 1.50 X 4.60 2 6.70
1-й тайм

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Крыльями Советов».

- Вячеслав Караваев остается в запасе на сегодняшний матч. У него какие-то проблемы со здоровьем, или это решение связано именно с выбором состава на эту игру?

- Нет, у него все хорошо, он в последнем матче с «Кайратом» играл и физически готов. Поэтому это решение связано с формированием состава.

- Почему в сегодняшней встрече вы решили все-таки от привычной в последних матчах схемы отойти и сыграть в четверку защитников?

- Почему? Мы и последнюю игру так провели, и с «Сочи» у нас практически такая же ситуация была, когда Славы не было. И та игра, как мы играли в обороне, она за исключением небольших моментов, которые надо поправить, сыграли достаточно надежно, поэтому сейчас, на наш взгляд, такой, оптимальный состав.

- Что касается вратарской позиции, Денис Адамов в старте, хотя уже Михаил Кержаков в общей группе тренируется. Почему такой выбор вы сделали сегодня?

- Миша еще не готов на 100%, он только начинает готовиться в общей группе. Поэтому Денис Адамов последний матч сыграл на ноль, а мы победили, поэтому он и играет.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Урал Урал
Сочи Сочи
1
4
2.10 3.50 3.70
Видео
Окончен
Спартак Москва Спартак Москва
Пари НН Пари НН
2
0
1.62 4.10 6.00
Видео
50 мин
Зенит Зенит
Крылья Советов Крылья Советов
0
0
1.57 4.50 5.80
Видео
22.10.23 в 19:00
Ростов Ростов
Ахмат Ахмат
2.23 3.50 3.40
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 22 Октября
17:16 · Россия. Премьер-лига
​Юран – о судействе: «Если «Спартак» – им можно, а нам нельзя»
17:09 · Россия. Премьер-лига
​Зарема Салихова: «Спартак» снова выехал на моих трансферах» 1
17:06 · Россия. Премьер-лига
Абаскаль — о победе над «Пари НН»: «Показали хороший футбол, контролировали матч с самого начала»
16:50 · Россия. Премьер-лига
Юран назвал причину поражения «Пари НН» от «Спартака»
16:46 · Россия. Премьер-лига
РПЛ будет готова рассмотреть возможность участия команд из Беларуси – Алаев
16:36 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Спартак» смотрелся неплохо на фоне робкого «Пари НН»
16:35 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» в 27 последних домашних играх РПЛ проигрывал только «Зениту»
16:30 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» не пропустил в 4 из 5 последних домашних матчей РПЛ
16:28 · Россия. Премьер-лига
Осинькин: «Намерены дать бой «Зениту», хотя понимаем, что у нас есть проблемы в составе»
16:24 · Россия. Премьер-лига
Губерниев оценил «Спартак»
16:21 · Россия. Премьер-лига
Агент Сафонов: «Даже когда Йоканович в открытую душил Тюкавина, Костя выходил с улыбкой и делал свою работу»
16:18 · Россия. Премьер-лига
​Губерниев назвал «главную стыдобень» российского футбола
16:18 · Россия. Премьер-лига
Семак объяснил выход Адамова в старте на матч с «Крыльями Советов»
16:14 · Россия. Премьер-лига
​Соболев не сразу заплатил штраф в «Спартаке» - названа сумма слухи
16:00 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» - «Крылья Советов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 1
Все новости
Рекомендуем