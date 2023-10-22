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Погребняк: «Всегда с теплотой приезжаю в Санкт-Петербург и болею за «Зенит»

22 Октября 2023 • 15:51 Комментировать
Зенит
0:0
Крылья Советов
1 1.50 X 4.60 2 6.70
1-й тайм

Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк высказался об открытии «чемпионского коридора» на «Газпром Арене», который посвящён двум золотым звёздам команды.

«Рад присутствовать на историческом событии. Вдвойне приятно, что я принимал участие в истории клуба. Всегда с теплотой приезжаю в Санкт-Петербург и болею за «Зенит», — сказал Погребняк в преддверии матча 12-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Крыльями Советов».

Напомним, Погребняк выступал за «Зенит» в период с 2007 по 2009 год. В составе «сине-бело-голубых» нападающий выиграл чемпионат и Кубок России, а также стал обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Павел Погребняк
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