«Слухи раздражают»: Агент высказался на тему будущего Тюкавина

Агент Алексей Сафонов, который работает с нападающим «Динамо» Константином Тюкавиным, высказался о будущем футболиста

«Если говорить о контракте, то у Тюкавина ещё полтора года соглашения с «Динамо», что на него может давить? Остальные все разговоры и слухи поднимаем не мы. Понятно, что они раздражают и его, и меня», - цитирует Сафонова Metaratings.

Всего за первую команду «Динамо» Константин Тюкавин провёл 106 матчей. В них нападающий записал на свой счёт 26 голов и 20 результативных передач на партнёров.

Напомним, что в субботу «Динамо» сыграло вничью в московском дерби с «Локомотивом» - 0:0. Константин Тюкавин провёл на поле около 20 минут.