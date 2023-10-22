​Вратарь Адамов – в основе «Зенита» на матч против «Крыльев Советов»

В воскресенье вечером «Зенит» проведёт домашний матч против «Крыльев Советов» в рамках 12-го тура чемпионата России. Наставник питерской команды Сергей Семак принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Адамов, Сантос, Родригао, Алип, Эракович, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Мантуан, Сергеев, Кассьерра.

Отметим, что место в воротах «Зенита» с первых минут займёт Денис Адамов, а Михаил Кержаков останется в запасе.

Матч между «Зенитом» и «Крыльями Советов» начнётся в 16:30 по московскому времени. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции.