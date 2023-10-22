Горшков — о клубе, в который он никогда не смог бы перейти: «Иногда лучше промолчать»

Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков рассказал, есть ли клуб, в который он никогда не перейдёт.

«Уже усвоил урок: у нас были ребята, которые говорили, что хотят стать легендами «Крыльев» и за такой-то клуб выступать точно не будут. Проходит десять дней — человек уже там. Разводит руками: «Ну, так получилось...» Не хочется этих неловкостей. Иногда лучше промолчать», — цитирует Горшкова «Спорт-Экспресс».

Также футболист привёл в пример бывшего полузащитника ЦСКА Хесуса Медину, который перешёл в «Спартак», несмотря на то, что ранее обещал этого не делать.

Напомним, Горшков перешёл в «Крылья Советов» летом 2020 года из «Чертаново». В текущем сезоне 24-летний футболист провёл за команду из Самары 15 матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.