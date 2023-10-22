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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Горшков: «Мы не рассматриваем «Краснодар» или «Зенит» как конкурентов»

22 Октября 2023 • 14:32 Комментировать
Зенит
...
Крылья Советов
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Через 0 ч. 57 мин.

Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков поделился мнением о конкуренции в чемпионате России.

Напомним, на данный момент турнирную таблицу РПЛ возглавляет «Краснодар». Следом идут «Крылья Советов» и «Зенит».

По словам Горшкова, главной целью самарской команды является сохранение прописки в Премьер-лиге.

«Мы не рассматриваем «Краснодар» или «Зенит» как конкурентов. Прекрасно понимаем: у них и амбиции другие, и возможности. Пусть сами между собой разбираются», — приводит слова Горшкова «Спорт-Экспресс».

Свой ближайший матч «Крылья Советов» проведут сегодня, 22 октября, против «Зенита». Начало — в 16:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Крылья Советов Краснодар Юрий Горшков
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