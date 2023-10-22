Горшков: «Мы не рассматриваем «Краснодар» или «Зенит» как конкурентов»

Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков поделился мнением о конкуренции в чемпионате России.

Напомним, на данный момент турнирную таблицу РПЛ возглавляет «Краснодар». Следом идут «Крылья Советов» и «Зенит».

По словам Горшкова, главной целью самарской команды является сохранение прописки в Премьер-лиге.

«Мы не рассматриваем «Краснодар» или «Зенит» как конкурентов. Прекрасно понимаем: у них и амбиции другие, и возможности. Пусть сами между собой разбираются», — приводит слова Горшкова «Спорт-Экспресс».

Свой ближайший матч «Крылья Советов» проведут сегодня, 22 октября, против «Зенита». Начало — в 16:30 по московскому времени.