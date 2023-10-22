​Юношеская сборная России проиграла Узбекистану

Юношеская сборная России в возрастной категории до 17 лет сейчас проводит сбор в Турции. В воскресенье команда провела товарищеский матч против сверстников из Узбекистана. Команда России проиграла со счётом 2:4.

За юношескую сборную России голы забили Станислав Топинка и Вадим Пастушков.

Впереди у российских юношей ещё два товарищеских матча – против Сенегала (25 октября) и Панамы (28 октября).

Стоит напомнить, что в конце сентября УЕФА допустил юношеские сборные России к официальным турнирам. Впрочем, технического решения для выступления команд России даже на таком уровне пока что найдено не было.