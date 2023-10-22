​«Сочи» выиграл гостевой матч РПЛ после 10 подряд поражений

Воскресная часть 12-го тура Премьер-лиги началась с сенсации – «Сочи» на выезде разгромил «Урал» со счётом 4:1. Таким образом, команда Александра Точилина прервала серию из шести поражений в чемпионате.

Если же говорить о гостевых играх РПЛ, то «Сочи» выиграл после десяти подряд поражений. В этих проигранных десяти поединках сочинцы смогли забить всего лишь два гола. В прошлый раз «барсы» побеждали в чемпионате на выезде ещё 1 апреля, когда выиграли в Москве у «Динамо» со счётом 2:0.

Следующий матч для «Сочи» тоже будет гостевым – 29 октября команда сыграет против «Пари НН».