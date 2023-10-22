«Барсы» дали «шмелям» жару: «Сочи» внезапно разгромил «Урал» на выезде

Воскресную программу двенадцатого тура РПЛ открывал матч команд, не знавших побед в этом турнире более двух месяцев.

«Урал» знатно стартовал в текущем чемпионате. Даже на первом месте таблицы побывала команда Виктора Ганчаренко. Обыграла таких соперников, как ЦСКА и «Спартак». Но после победы над «Балтикой» в середине августа – как отрезало. Далее в шести подряд турах Премьер-лиги «Урал» равное число раз сыграл вничью и проиграл – по три. А виктории уже там ни одной не одержал.

Схожая ситуация в шести предыдущих турах РПЛ была и у «Сочи». Только «барсы» во всех случаях проиграли. Имели они на десять очков меньше, чем «Урал». Поэтому единолично шли на последнем месте. Во флеш-интервью перед матчем в Екатеринбурге Точилин выразил надежду, что чёрная полоса его команды прервётся. И оказалось, что сочинцы действительны так настроены.

Матч начался в обычном ключе для «Урала». Туда-сюда, с полумоментами, без особого преимущества кого-то. Но с пятнадцатой минуты гости вдруг стали забивать и забивать. Заика на правом углу чужой вратарской поборолся за мяч до конца, а защитники хозяев нерасторопно действовали в данной ситуации. Снаряд отскочил к Кравцову, и тот из-за пределов штрафной площади отправил его в ворота низом с рикошетом от левой штанги (0:1).

Неожиданно? Через пару минут стало ещё неожиданнее – «Сочи» укрепил своё превосходство в счёте. Макарчук с левого фланга направил мяч в район одиннадцатиметровой отметки. Там от Бевеева случился отскок к Бурмистрову, который обводящим способом поразил левый угол (0:2). Вскоре с линии штрафной пробивал ещё и Крамарич, но тут уже зафиксировал сферу Помазун.

Потом проигрывавший «Урал» подприжал гостей. Дмитриев справа со штрафного покатил поперечно на Сиссе, чьи два удара были заблокированы. Бикфалви нанёс дальний удар в руки Гойло. А по истечении получаса игры черноморцы взяли и забили третий гол. Юсупов длинной передачей передал владение Крамаричу, с приличной дистанции упаковавшему мяч, опять-таки, в левый угол (0:3).

Уступать дома с крупным счётом для «Урала» было вообще несолидно, и на 38-й минуте «шмели» чуть подсластили свою горькую пилюлю. Эмерсон выполнил диагональную подачу справа со штрафного. Дркушич, опекавший Биквалви, сделал скидку сопернику, и Егорычев вонзил снаряд в правый угол (1:3). Но всё равно, согласитесь, «барсы» уходили на перерыв с солидным счётом в свою пользу.

Во втором тайме «Урал» поначалу больше владел мячом и атаковал, но как-то это всё затёрлось в условиях вязкой игры. Естественно, это было на руку «Сочи». В редком хозяйском моменте на 68-й минуте Бикфалви с правого полуфланга выстрелил из-под Марсело Алвеса над перекладиной.

После 80-й минуты гости кинулись вперёд возвращать крупный счёт на табло. И если Мигел Силвейра угодил в левую штангу, а Помазун перемахнул под перекладину удар Игнатьева, то немного погодя всё тот же Игнатьев реализовал в правую часть створа пенальти (1:4). Москалёв назначил одиннадцатиметровый после ВАР-просмотра за отмашку Мигела в своей штрафной от Аюпова.

«Сочи» довольно сенсационно прервал свою серию из шести поражений в РПЛ. Так что надежды Александра Точилина перед матчем в Екатеринбурге оправдались. Ну а «Урал» не выиграл в чемпионате уже седьмой раз кряду. Команда Виктора Ганчаренко явно пребывает в кризисе.

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Кирилл Иванцов